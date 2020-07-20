IKBY: "PKK'dan kurtulmak için ölümü bile göze alıyorlar" - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'ya yönelik, "Tehditlerinden kurtulmak için insanlar kaçak yollarla ayrılarak ölümü bile göze alıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ün Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olmasında IKBY'nin yer aldığı yönündeki iddialara yanıt geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY'nin Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm'ü Türkiye'ye teslim ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtilerek Viyan Şerfan kod adlı Dalya Salih Müslüm'ün kendi isteğiyle Türkiye'ye teslim olduğu ifade edildi.

PKK terör örgütüne mensup çok sayıda kişinin canları pahasına bile olsa örgütten kopmaya hazır olduklarının belirtildiği açıklamada, "PKK basını ve türevleri, başkalarını suçlamak yerine insanların neden saflarından ayrılmaya başladığını kendine sormalı. Tehditlerinden kurtulmak için insanlar kaçak yollarla ayrılarak ölümü bile göze alıyorlar" ifadelerine yer verildi. IKBY'nin örgütten kaçanları barındırmaya hazır olduğu ifade edilirken, bu gibi iftiraların IKYB'nin sabit tutumunu etkilemeyeceği vurgulandı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)