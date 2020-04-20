IKBY Sağlık Bakanı Berzenci:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, korona virüs salgınına karşı yakında zafer ilan edeceklerini duyurdu.



Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 160 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüse (Covid-19) karşı ülkelerin mücadelesi sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanı Saman Berzenci gerçekleştirdiği basın toplantısında, korona virüsle mücadelenin iyi bir şeklide yürütüldüğünü belirterek, "Korona virüs şüphesiyle günlük testler devam ediyor. Belli aşamalar sonrası yakın bir zaman içerisinde korona virüse karşı zaferimizi ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Çin'in korona virüsle mücadele kapsamında 4. sağlık malzemeleri yardımını teslim alırken açıklama yapan Berzenci, sağlık malzemelerinin korona virüs testi, tulum, gözlük, maske ve diğer tıbbi ekipmanlardan oluştuğunu belirtti.



Çin'den Irak'a da tıbbi malzeme yardımı



Çin'in Irak'a 3. sağlık malzemeleri yardım paketini gönderdiği açıklandı. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'den korona virüs salgını ile mücadele için kullanılan tıbbi malzemelerin ülkeye ulaştığı belirtildi. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir yaptığı açıklamada, daha önce salgınla mücadele için Çin'den 2 uçak tıbbi malzemeleri geldiğini ve bugün de bir uçak yardımın ulaştığını kaydetti.



Irak'ta bin 539 kişide korona virüs tespit edilirken 82 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede bin 9 kişi ise virüsü yenerek hastanelerden taburcu oldu. - ERBİL