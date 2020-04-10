IKBY sokağa çıkma yasağını 16 Nisan'a kadar uzattı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüsü ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı 16 Nisan'a kadar uzatıldı.



IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erbil, Süleymaniye, Duhok, Halepçe, Raperin ile Germiyan idarelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.



Yasağın yayaları da kapsadığını ve yalnızca gerekli alışverişler için izin verileceği belirtilen açıklamada sokağa çıkma yasağını delenlere ceza uygulanacağı ifade edildi.



Karar uyarınca sağlık ve güvenlik birimleri mensupları dışında akşam 18'den 24'e kadar kapsamlı bir sokağa çıkma yasağının uygulanacağını aktaran açıklama, BM'ye ait uluslararası örgütler, diplomatik misyonlar ve koalisyon güçlerinin söz konusu yasağı kapsamadığını söyledi.



324 vakanın bulunduğu IKBY'de bugüne kadar sadece 3 kişi virüsten hayatını kaybetti. - ERBİL