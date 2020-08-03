IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) artan korona virüs vakaları nedeni ile Türkiye ile olan sınır kapısını 1 hafta seyahatlere kapatma kararı aldı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona virüs vakalarının artması ile yeni önlemler alındı. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son haftalarda büyük ölçüde artan Covid-19 vaka sayıları nedeni ile Türkiye ile olan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın 1 hafta boyunca seyahate kapatılacağını duyurdu. Bakanlık, zorunlu seyahatlerin ise kendilerinden onay alınması halinde yapılacağını aktardı. Açıklamada, sınır kapısındaki ticari geçişlerin ise daha önce belirlenen kurallar çerçevesinde devam edeceği ifade edildi.

Bakanlık, yurtdışından dönen vatandaşların evlerinde veya otellerde kendilerini karantina altına almaları gerektiği belirtilirken, ihlal yapan vatandaşlara ise 1 milyon Irak Dinarı (841 Dolar) para cezası kesileceğini ve hastalığı başkalarına bulaştırdığı takdirde hastanın tüm masraflarını karşılayacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ayrıca maskesiz kişilerin içeri girmesine izin veren AVM, çarşı ve lokanta gibi kalabalık iş yerleri sahiplerine 10 gün kapatma ve 1 milyon Irak Dinarı (841 Dolar) para cezası kesileceğini duyurdu. Bakanlık, turizm bölgeleri ve kafelerin 14 gün kapatılacağını, spor salonları, yüzme havuzları, gece kulüpleri, düğün ve taziye gibi sosyal etkinliklerde ise yasakların devam edeceğini aktardı.

Öte yandan IKBY'de toplam vaka sayısı 14 bin 486'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 560'a ulaştı. - ERBİL