İran'da korona virüsü nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından İran ile sınır kapılarını kapatan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, (IKBY) vatandaşlarının tahliye edilmesi için 3 sınır kapısının açık bıraktığını açıkladı.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Reyber Ahmet, Korona Virüsünün Yayılmasını Engelleme Komisyonu ile yaptığı açıklamada, IKBY vatandaşlarının İran'dan tahliyesini gerçekleştirmek için 3 sınır kapısının açık bırakıldığına dikkat çekerek, Irak ve IKBY'de virüsün yayılmasını engellemek için uluslararası örgütlerden yardım istedi.



Vatandaşların ilgili makamlarla işbirliği yapmaya çağıran Ahmet, İran sınırı kapatılması ardından piyasada fiyatları arttıran tüccarların ağır şekilde cezalandırılacağını belirterek, IKBY hükümetinin virüsle ilgili çok şeffaf olacağını ve hiçbir konuyu gizlemeyeceğini söyledi.



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci ise virüs taşıdığı şüpheli kişilerinin 2 hafta süreyle karantinaya alınacağını belirtirken, korona virüsünün yayılmasını engellemek için Dünya Sağlık Örgütü ile koordine içeresinde bulunduklarını kaydetti. - ERBİL