IKBY'ye "Kerküklüleri serbest bırakın" çağrısı

Kerkük Valisi Rakan Said, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince 2003-2017 yılları arasında tutuklanan veya alıkonulan Kerkük sakinlerinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Said, kendisini ziyaret eden Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Said, yargı önüne çıkarılmaksızın 15 yıldan bu yana bazı kişilerin IKBY hapishanelerinde tutulduğunu söyleyerek, Kerkük'te tüm taraflar arasında barış ve huzurun sağlanması için tutuklu veya alıkonulanların serbest bırakılması ya da durumlarıyla ilgili yargıya bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Terör örgütü şüphelisi oldukları gerekçesiyle binlerce insanın Peşmerge güçlerince tutuklandığına dair ellerinde belgelerin bulunduğu belirten Said, şunları söyledi:

"Peşmerge gücünün yıllarca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü mücadeleyi inkar etmiyoruz ancak bu mücadele sırasında da çok sayıda masum insan yargı kararı olmadan alıkonuldu."

"Yargı önüne çıkarılmaları gerekiyor"

ITC Başkanı Erşat Salihi de söz konusu kişilerin suçu ne olursa olsun bir an önce yargıya teslim edilmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsan hakları açısından bu kişileri tutuklayan ve alıkoyan tarafların bir an önce kaldıkları yerleri bildirmeleri gerekiyor. Bunların suçlu ya da masum olup olmadıklarının ortaya çıkması için yasama, yürütme ve yargının birlikte hareket etmesi lazım."

IKBY'den alıkoyma iddialarına yalanlama

IKBY İçişleri Bakanlığı, önceki gün yayımladığı yazılı açıklamada, Kerküklü tutukluların IKBY hapishanelerinde bulunduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Açıklamada, bu konuda sivil toplum örgütleri, uluslararası ve yerel kuruluşlara hapishane kapılarının açık olduğu belirtilmişti.

IKBY güvenlik güçlerince yakalanıp Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki hapishanelerde tutulan Kerküklü Arapların yakınları, 20 Temmuz'da çocuklarının serbest bırakılması için Kerkük Valisi Said'i ziyaret etmişti.

Peşmerge güçleri, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003'ten bu yana Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük'te varlık göstermeye başlamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ortaya çıkması ve Irak ordusunun Kerkük'ten tamamen çekilmesi üzerine Peşmerge güçleri tüm vilayette kontrolü ele geçirmişti. Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de düzenlediği operasyonla Kerkük'te tam kontrolü sağlamış, Peşmerge güçleri de kentten çekilmek zorunda kalmıştı.