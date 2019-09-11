Son Dakika Haberleri: IKBY'ye "Kerküklüleri serbest bırakın" çağrısı
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IKBY'ye "Kerküklüleri serbest bırakın" çağrısı

34 dakika önce

Kerkük valilik binası ITC Başkanı Erşat Salihi'nin Kerkük Valisi Rakan Said ile bir araya gelmesi Kerkük Valisi Rakan Said'in basın açıklaması ITC Başkanı Erşat Salihi'nin basın açıklaması Kerkük Valisi Rakan Said, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince 2003-2017...

Kerkük valilik binası

ITC Başkanı Erşat Salihi'nin Kerkük Valisi Rakan Said ile bir araya gelmesi

Kerkük Valisi Rakan Said'in basın açıklaması

ITC Başkanı Erşat Salihi'nin basın açıklaması Kerkük Valisi Rakan Said, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı güvenlik güçlerince 2003-2017 yılları arasında tutuklanan veya alıkonulan Kerkük sakinlerinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Said, kendisini ziyaret eden Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Irak Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Said, yargı önüne çıkarılmaksızın 15 yıldan bu yana bazı kişilerin IKBY hapishanelerinde tutulduğunu söyleyerek, Kerkük'te tüm taraflar arasında barış ve huzurun sağlanması için tutuklu veya alıkonulanların serbest bırakılması ya da durumlarıyla ilgili yargıya bilgi verilmesi gerektiğini kaydetti.

ITC Başkanı Erşat Salihi de söz konusu kişilerin suçu ne olursa olsun bir an önce yargıya teslim edilmeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsan hakları açısından bu kişileri tutuklayan ve alıkoyan tarafların bir an önce kaldıkları yerleri bildirmeleri gerekiyor. Bunların suçlu ya da masum olup olmadıklarının ortaya çıkması için yasama, yürütme ve yargının birlikte hareket etmesi lazım."

IKBY'ye Kerküklüleri serbest bırakın çağrısı

Kerkük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:21 Kaynak: AA
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