Son Dakika Haberleri: IKBY yeni hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı
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IKBY yeni hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni hükümeti parlamentoda yapılan oturumda güvenoyu aldı.

IKBY yeni hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı, System.String[]
Irak Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani, Politika
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yeni hükümeti parlamentoda yapılan oturumda güvenoyu aldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde hükümeti kurmakla görevlendirilen Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, yeni kabineyi meclisin güvenoyuna sundu.

23 bakandan oluşan 9. hükümet kabinesini parlamentoya sunan Barzani, 111 sandalyeli parlamentonun 88 milletvekilinin güvenoyunu kazanarak yeni hükümetin başbakanı oldu.

Aynı oturumda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin kurucusu Celal Talabani'nin oğlu Kubat Talabani 73 oyla Başbakan Yardımcısı olarak seçildi.

IKBY eski Başbakanı Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli Parlamento'da, oylamaya katılan 81 üyenin 68'inin oyunu alarak IKBY'nin 2. Başkanı seçilmişti.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, ve Değişim Hareketi Goran 12 sandalye kazanmıştı. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:48 Kaynak: İHA
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