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İKÇÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Çoğun için savcı 15 yıl istedi

1 saat önce

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmanın ardından açılan davada tutuksuz yargılanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) eski Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Melek Çoğun, hakkında, savcı 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

İKÇÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Çoğun için savcı 15 yıl istedi, System.String[]
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmanın ardından açılan davada tutuksuz yargılanan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) eski Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Melek Çoğun, hakkında, savcı 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2011 yılında girdiği sınavda 100 üzerinden 15 puan almasına rağmen İKÇÜ'de uzmanlık kadrosuna atanan, 2016'da yazılım şube müdürü, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da aynı üniversitede Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili olan Melek Çoğun'u 2017'de gözaltına aldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak'la suçlanan Çoğun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hakkında dava açılan Çoğun, yargılama devam ederken tahliye edildi.
İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın duruşmasına tutuksuz Melek Çoğun ile avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında Çoğun'un 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti. Mütalaaya katılmadığını belirten Çoğun, bir yıldır karakola giderek imza attığını söyleyerek, hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise mütalaaya yönelik savunma için ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Çoğun'un adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talebini reddetti, avukatlara ise savunma hazırlamak üzere süre verip, duruşmayı erteledi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:58 Kaynak: DHA
İzmir, Güncel
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