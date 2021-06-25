İKÇÜ'den Bilim ve Sanat Merkezlerine Rehberlik Edecek Proje - Son Dakika

Türkiye'den, her bölgeden dört kişinin yer alacağı 28 Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmenine, beş gün süreyle büyük veri uygulamaları ve öğrenme analitiği eğitiminin verileceği ve yürütücülüğünü Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Agah Tekindal'ın yapacağı projede İKÇÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Aytuğ Onan, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Merih Palandöken ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Aycan, Sosyal Hizmet Bölümünden Doç. Dr. Melike Tekindal, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Alper Bayazıt, Trabzon Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulundan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kokoç, Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezinden Öğr. Gözde Zabzun yer alıyor.Proje hakkında konuşan Doç. Dr. M. Agah Tekindal, eğitimde büyük veri uygulamalarının çıkış noktasının uzaktan eğitim uygulamaları olduğunu, öğrenmenin kalite ve çıktılarının ölçülmesinde kalite ve sürecin değerlendirilmesinin zorluğunun büyük veri analizlerini gündeme getirdiğini söyledi.

Tekindal; "Proje uzaktan eğitimde büyük veri uygulamaları ve öğrenme analitiği projesi, üstün yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı, proje tabanlı eğitim yapan ve önümüzdeki süreçte de harmanlanmış eğitim modeli uygulaması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi türü kurumlarda hayata geçirilecek. Projede ülkemizin her bölgesinden dört olmak üzere 28 BİLSEM öğretmenine, beş gün süreyle büyük veri uygulamaları ve öğrenme analitiği eğitimi vereceğiz. Eğitimler, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde verilecek ve 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.