İKÇÜ'den Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'a fahri doktora unvanı - Son Dakika
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İKÇÜ'den Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'a fahri doktora unvanı

16.10.2022 18:52

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav'a, Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı alanında fahri doktora unvanı verdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav'a, Türk İslam Arkeolojisi Anabilim Dalı alanında fahri doktora unvanı verdi.

Üniversitede düzenlenen törende konuşan Gombojav, konuşmasına Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralananlara şifa dileyerek başladı.

Gombojav, fahri doktoranın iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin nişanesi olduğunu, gelecekteki ilişkilerin daha da gelişmesi için bir zemin olacağını belirterek, iki ülke arasındaki tarihi bağların binlerce yıllık geçmişe sahip olduğunu anlattı.

Moğol İmparatorluğu dönemine ait onlarca eserin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde keşfedildiğini ifade eden Gombojav, Moğolistan coğrafyasında da Türk kültürüne ait çok sayıda eserin gün yüzüne çıkartıldığını kaydetti. İki ülkenin bilim adamlarının Van'da çalışmalar yaptığını aktaran Gombojav, yapılan çalışmaları Moğol bilim tarihi açısından yeni bir sayfa olarak niteledi.

Gombojav, iki halk arasında derin kültür bağları bulunduğunu vurgulayarak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile iki ülke bilim adamlarının yaptığı çalışmaların belgesel haline getirilmesi kararı aldıklarını aktardı.

Konuşmasını Türkçe cümlelerle bitiren Gombojav, "Komşu komşunun külüne muhtaçtır." dedi.

İKÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Gombojav'ın İKÇÜ ile Moğolistan Devlet Üniversitesi (MUIS) ortaklığında kurulan İKÇÜ - MUIS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün açılmasına, Türkiye ve Moğolistan'daki Türk kültür varlıklarına yönelik İKÇÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara destek verdiğini belirtti.

İKÇÜ-MUIS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün Moğolistan'da gerçekleştirdiği kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarının Türk tarihi açısından ciddi önem taşıdığını dile getiren Akbaş, şunları ifade etti:

"Bunun yanı sıra Türk ve Moğolistanlı tarihçi, arkeolog, Sinolog ve Türkologlardan oluşan ekip, Van çevresinde arkeolojik yüzey araştırmaları projesi kapsamında çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda başta Van Müzesi'nde bulunan ve İlhanlı hükümdarı Hülagü Han tarafından inşa ettirildiği düşünülen sarayda kullanıldığı tespit edilen eserleri incelemiştir. Çalışmalarını eserlerin bulunduğu tahmin edilen bölgede yoğunlaştıran ekip, İlhanlılar dönemine ait olabileceğini düşündükleri bir kervansaray ve seramik fırın kalıntıları tespit etmiştir. Bunlar da Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık sarayın da aynı bölgede olduğu değerlendirmelerinin yapılmasına yol açmıştır."

Prof. Dr. Akbaş, İKÇÜ ile Moğol üniversitelerinin iş birliğinin, Türkiye ve Moğolistan arasında ilişkilerin daha da güçlenmesi ve yeni iş birliklerinin oluşturulması için köprü görevi de göreceğini kaydederek, "Gelecekteki bu ve benzeri çalışmalarda saygıdeğer Meclis Başkanımız Zandanshatar Gombojav'un desteklerinin büyük önem arz ettiği ortadadır." dedi.

Konuşmaların ardından Gombojav'a cübbe giydirilerek, fahri doktora diploması takdim edildi.

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Kaynak: AA

Moğolistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKÇÜ'den Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav'a fahri doktora unvanı - Son Dakika

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