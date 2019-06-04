"İKÇÜ için emekleme süreci sona ermiştir"

İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse
, "Henüz kurulan bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye
'deki tüm devlet üniversiteleri arasında akademik performansa dayalı değerlendirmede 11. sırada yer almayı başardık." dedi.
Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin 2010 yılında kurulduğunu, kendisinin ise yaklaşık bir yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın onayıyla rektörlük görevine atandığını söyledi.
Göreve geldiğinde üniversitenin henüz kurulma aşamasında olduğunu hatırlatan Köse, şöyle konuştu:
"Analizlerimizi yaptıktan sonra kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı oluşturduk. Mevcut durumda 10 bin 331 lisans, 310 doktora, 2 bin 130 yüksek lisans öğrencisine eğitim veriyoruz. Ayrıca 77 farklı ülkeden 368 uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim alıyor. Henüz kurulan bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye'deki tüm devlet üniversiteleri arasında akademik performansa dayalı değerlendirmede 11. sırada yer almayı başardık. 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında ise ilk 3'teyiz. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için emekleme süreci sona ermiştir ve şimdi yürüme ve hatta koşma zamanıdır."
Prof. Dr. Köse, üniversiteyi daha iyi noktaya taşımak için sanayi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği protokolleri imzaladıklarını dile getirdi.
Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerin yanı sıra 2020-2024 arası stratejik planlamaları hazırladıklarını vurgulayan Köse, İKÇÜ'nün sağlık ve fen bilimleri alanına odaklı kurulduğunu ancak daha sonra İslami ilimler ile sosyal ve beşeri bilimler alanında da eğitime başladığını kaydetti.
Köse, şöyle devam etti:
"Ülkenin stratejik hedeflerine katkı veren, memleketi ve milleti için sorumluluk almaktan çekinmeyen, düşünen ve analiz edebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin başta İzmir olmak üzere bölgenin ve ülkenin gereksinimlerini bilen, belirleyen ve bunlara çözümler getiren bir merkez olacağına inancım tamdır."
Dinamik bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Köse, ülkesi için elini taşın altına koymayı amaçlayan, insanlığa hizmetin en erdemli davranış olduğunu bilen gençleri üniversitelerine eğitim almaya beklediklerini sözlerine ekledi.