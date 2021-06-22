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İKÇÜ ile Çiğli Belediyesi arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

İKÇÜ ile Çiğli Belediyesi arasında işbirliği protokolü

22.06.2021 14:36
İKÇÜ ile Çiğli Belediyesi arasında işbirliği protokolü, System.String[]

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Çiğli Belediyesi ortak etkinlikler, çalışmalar, araştırmalar ve girişimlerde bulunmak için işbirliği protokolü imzaladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Çiğli Belediyesi ortak etkinlikler, çalışmalar, araştırmalar ve girişimlerde bulunmak için işbirliği protokolü imzaladı.

İKÇÜ Çiğli Yerleşkesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ve Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü katıldı. Protokol ile İKÇÜ ve Çiğli Belediyesi projeler gerçekleştirmek ve her türlü bilimsel, teknolojik, spor, sosyal ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi, belediye ile Üniversite arasında gerçekleştirilecek ortak çalışmaların somut ve sürdürülebilir bir temele oturması amaçlanıyor. Üniversitenin belediyeyi ilgilendiren alanlarda yaptığı araştırmaların proje organizasyonuna gidilerek ortaklaşa yürütülmesi, teori ve uygulama alanında bütünlüğün sağlanması, ilişki alanlarının genişletilebilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli şartların sağlanabilmesine yönelik işbirliği ile bölgedeki sağlık, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında somut adımların atılması amaçlanıyor.

Sosyal konulara daha fazla ilgi göstermeliyiz

Kentin bölgenin sorunlarıyla sürekli ilgilendiklerini, bu alanda yapılan çalışmaları desteklediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, yapılan bu protokol ile var olan işbirliklerinin daha da geniş bir alana yayılmasını amaçladıklarını söyledi. Rektör Köse: "Belediyenin yereldeki sorunlarının çözümüne yönelik olarak konusunda uzman akademisyenler ile proje yapmak, eğitim olanaklarımızla kentte yaşayan insanların ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler ve kurslar düzenlemek ve deprem sorunu gibi İzmir'in yakın zamanda deneyimlediği konular başta olmak üzere çok sayıda yeni çalışmayı bu protokol ile başlatmış oluyoruz. Çiğli'nin bir üniversitesi olarak bölgedeki tüm dinamiklerle yakın işbirliğimizi artırarak sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede her alanın bölge insanına dokunmasına, sanayimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza yol göstermesine yönelik çabalar gösteriyoruz. Özellikle sosyal alanlarda konunun daha özenli biçimde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Sorunların sosyal bilimler açısından analiz edilmesi, bulguların akademisyenlerimizce değerlendirilmesi ve toplumsal sorunların çözümlerine yönelik önerilerinin yapılması hususlarında katkı vermeye devam edeceğiz. Yapılan bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Gümrükçü: "Bilimsel Önerileri Hayata Geçiriyoruz"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesiyle üniversite-belediye işbirliği kültürünün yayılmasını sağlamak üzere ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve teorik öğretimi belediyenin faaliyet gösterdiği alanlarda uygulamalı olarak hayata geçirilmesi açısından belediye tarafından çalışmalar düzenlemeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, akademi dünyasının önerilerini uygulamaya geçirmek konusunda daha önce de önemli çalışmalarda bulunduk. Bu protokol ile teorik önerilere dönük daha somut adımlar atacağız. Yakın zamanda yine üniversite ile birlikte oldukça verimli sonuçları olan bir Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenledik. Yol haritamızı ortaya koyduk. Önerileri tek tek hayata geçiriyoruz. Deprem konusunda yapılan çalışmaları, akademisyenlerimizin önerilerini titizlikle inceliyoruz ve buna yönelik politikaları oluştururken bu sonuçları veri olarak kullanacağız. Bilimsel olarak ortaya konulmuş çıktılardan yararlanılması esasen bir gerekliliktir ve biz bu anlamda Katip Çelebi Üniversitemiz ile ortak çalışma zemini bulmuş olmaktan dolayı çok şanslıyız. Yeni protokol, üniversitedeki bilim insanlarının, araştırmacıların ve öğrencilerin geliştirdikleri projeleri yaşama geçirmeye yönelik adımları içeriyor. Proje yarışmaları ve proje fuarları gibi etkinlikleri organize etme konusunda birlikte çalışmanın çerçevesini saptamış oluyoruz. Protokolün kentimiz ve kurumlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İZMİR

İKÇÜ ile Çiğli Belediyesi arasında işbirliği protokolü

Çiğli Belediyesi, Katip Çelebi, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İKÇÜ ile Çiğli Belediyesi arasında işbirliği protokolü - Son Dakika


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