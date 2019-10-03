Son Dakika Haberleri: İkçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek
Son Dakika Güncel Haber

İkçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek

1 saat önce

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlatıp, basın açıklaması yaptı.

İkçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek, System.String[]

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu üyeleri, Diyarbakır'daki HDP il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlatıp, basın açıklaması yaptı.

İKÇÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Çiğli Kampüsü'ndeki A Blok'ta, çocukları dağa kaçırılan anneler tarafından Diyarbakır'daki HDP il binası önünde başlatılan nöbete destek olmak için, imza kampanyası başlattı. Kendilerine 1000 imza hedefi koyan öğrenciler, toplanan bu imzaları, annelere destek olmak için Diyarbakır'a götürüp, onlara teslim edeceklerini söyledi.

'KAÇIRILAN GENÇLİK, BİZİM GENÇLİĞİMİZDİR'

Topluluk üyesi yaklaşık 25 kişi, ellerinde, 'Anaların ateşi PKK'yı yakacak' yazılı dövizlerle, imza kampanyasının düzenlendiği yerde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı. Topluluk başkanı olan, tıp fakültesi öğrencisi Elfide Nur Atalay, "Dağa kaçırılan oğlu için Hacer ananın yaktığı ateş, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Hacer annenin mücadelesi diğerlerine de destek vermiş ve bugün toplam 49 aile nöbete devam etmektedir. Aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasının aracısı olarak HDP'yi gördükleri için orada oturmaktadırlar. Annelerin haklı isyanı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyle bütünleşmiştir. PKK'nın, ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler, bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize hem de geleceğimize saldırmaktadır. Türk gençliği olarak, bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kapatamaz, kulaklarımızı tıkayamaz ve vicdanlarımızı kapatamayız. Kahrolsun PKK" dedi.

Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Çelebi, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 2'si ağır 3 işçi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımından dolayı emekli amiral Atilla Kıyat'tan şikayetçi oldu Şanlıurfa'daki silahlı saldırıda 3 kişi öldü Savcı, çifte cinayet sanığı için haksız tahrik indirimi istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:29:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İkçü'lü öğrencilerden diyarbakır'daki annelere destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]