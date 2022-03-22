İKÇÜ öğrencisi Buse Nur Koca, Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması'nda birinci oldu - Son Dakika

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencisi Buse Nur Koca, Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu tarafından bu yıl 18'si düzenlenen Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması'ndan (UHBY) birinci oldu.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC'den toplam 27 Eczacılık Fakültesi öğrencisinin katıldığı, Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışmasında (UHBY), İKÇÜ Öğrencisi Buse Nur Koca, dördüncü ve beşinci sınıf eczacılık fakültesi öğrencileri arasından bilim, sanat ve sevgi aşamalarını en yüksek puanı aldı.

Birincilik ödülünü Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülçin Saltan İşcan'ın elinden alan Koca, sevincini İKÇÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Aytemir ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemir, çok genç bir fakülte olarak gelen bu başarıların kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Koca da eğitimleri süresince her zaman yanında olan tüm akademisyenlere teşekkür etti.???????