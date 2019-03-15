İKÇÜ Tıp Fakültesi Pediatri Öğretim Üyelerinin Büyük Başarısı
37 dakika önce
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin akademik çalışmalarda bulunan tıp doktorları için 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle iki kategoride verdiği bilimsel ödüller sahiplerini buldu.
Bu yıl ilk kez verilen SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilim Ödülleri'nde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Bumin Dündar, 160'a yakın akademik personelin çalıştığı hastanede, en yüksek h indeksi ve atıf sayısı dalında birincilik ödülü aldı.
Dağıtılan sekiz ödülün 5'ini İKÇÜ Tıp Fakültesi Pediatri Kliniği öğretim üyeleri aldı.
İKÇÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Bumin Dündar, en yüksek h indeksi ve atıf sayısı dalında birincilik ödülü aldı. Yine İKÇÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan öğretim üyeleri Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar ve Doç. Dr. Gönül Çatlı da, 2018 yılındaimpakt faktörü en yüksek dergide yayın ve yayın sayısı kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
En yüksek h indeksi ve atıf sayısı dalında da İKÇÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yekta Öncel ile Doç. Dr. Gönül Çatlı otuz üçüncülük ödüllerini paylaştı.
Ödüller, yoğun bir katılımla hastane konferans salonunda gerçekleşen törenle Başhekim Doç.Dr.Mustafa Emiroglu tarafından takdim edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:23 Kaynak: Bültenler
Ünlü İsimler, Zafer Çika'nın Cenaze Törenine Akın Etti
Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı
İzmir'deki Göçükte Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı