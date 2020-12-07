Ikea, 70 yıldır sürdürdüğü 'yıllık katalog' geleneğini sonlandırıyor - Son Dakika
BBC

Ikea, 70 yıldır sürdürdüğü 'yıllık katalog' geleneğini sonlandırıyor

07.12.2020 19:32
Ikea, 70 yıldır sürdürdüğü 'yıllık katalog' geleneğini sonlandırıyor, System.String[]

İsveçli mobilya devi Ikea, yetmiş yıllık ürün katalogu geleneğini dijital alternatiflerinin artması sebebiyle sonlandıracağını açıkladı.

İsveçli mobilya devi Ikea, yetmiş yıldır sürdürdüğü yıllık ürün katalogu geleneğini sonlandıracağını açıkladı.

Ikea, kararı internet satışlarının artması ve katalogların artık daha az okunması sebebiyle aldığını duyurdu.

Inter Ikea Systems Genel Müdürü Konrad Gruss, AFP'ye verdiği demeçte, "70 yıllık mirasın ardından kataloğu basmama kararı aldık. Dijital versiyonunu da yapmayacağız" diye konuştu.

Gruss bunu "duygusal ama aynı zamanda çok mantıklı bir karar" olarak nitelendirdi.

Müşteri davranışında büyük bir değişiklik olduğunu belirten Gruss, müşterilerin artık web üzerinden, telefon uygulamalarından ya da sosyal medyadan etkileşime girdiğini söyledi.

Gruss normal şartlarda bu kararın kararın 2022'de ya da 2023'te de alınabileceğini ancak koronavirüs salgının bu süreci hızlandırdığını söyledi.

Kataloğun maliyetinin ne kadar olduğunu söylemeyen Gruss, "Kataloğun üretimi için kullanmadığımız parayı diğer medyaya yeniden yatıracağız" dedi.

Gruss, kataloğun geleneksel olarak pazarlama harcamalarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Katalogların baskı sayılarının İncil, Kuran ve Harry Potter kitapları ile mukayese edildiğini belirten Gruss, "Bunu kanıtlarla açıklayamam ancak uzun bir süredir en büyükler arasında olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

İlk baskısı 285 bin adet yapıldı

İlk Ikea kataloğu 1951'de şirketin kurucusu Ingvar Kamprad tarafından 285 bin adet basıldı ve İsveç'in güney kesiminde dağıtıldı.

2016 yılında markanın ürün katalogu dünya çapında 32 farklı dilde 200 milyondan fazla kopya olarak basılmıştı.

Son katalog 40 milyon kopya olarak basılan ve bu yaz dağıtılan 2021 versiyonu idi.

Ikea, 70 yıldır sürdürdüğü 'yıllık katalog' geleneğini sonlandırıyor

Fransız Haber Ajansı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ikea, 70 yıldır sürdürdüğü 'yıllık katalog' geleneğini sonlandırıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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