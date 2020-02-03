IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu - Son Dakika Dünya

IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu

6 saat önce

Müslüman kadınların başörtüsü bazı Avrupa ülkelerinde tartışma konusu olurken, İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu

IKEA, başörtüsüne tepki gösteren müşterisine karşı Müslüman kadın çalışanını savundu, System.String[]

Müslüman kadınların başörtüsü bazı Avrupa ülkelerinde tartışma konusu olurken, İsveç merkezli mobilya devi IKEA mağazasının, başörtülü bir çalışanını savunması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.


Geçen hafta, IKEA'nın İsviçre'nin Aubonne kentindeki bir müşterisi internet üzerinden yaptığı bir yorumda, "Başörtülü bir kasiyerin olması üzücü. Bir daha o mağazaya ayak basmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:38 
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