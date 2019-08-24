Son Dakika Haberleri: Ikea Çin'e 1,3 milyar Euro yatırım yapacak
Son Dakika Güncel Haber

Ikea Çin'e 1,3 milyar Euro yatırım yapacak

1 saat önce

Toplam satışlarının yüzde 6'sını Çin'de gerçekleştiren Ikea, bu ülkedeki yatırımlarını artırma kararı aldı. Şirket, bir yıl içinde 27 olan mağaza sayısına 6 tane daha ekleyerek 33'e çıkaracak…

Ikea Çin'e 1,3 milyar Euro yatırım yapacak, System.String[]

Dünya mobilyacılık sektörünün en büyük oyuncularından Ikea, Çin'e 10 milyar yuan (1,3 milyar Euro) tutarında yatırım yapacağını açıkladı. Firma, Çin'in bu muazzam piyasasının potansiyeline güvendiğini belirtti.

İsveçli grubun Çin'deki sözcülerinden biri, Fransız Haber Ajansı AFP'ye Ikea'nın Çin piyasasının keşfini bu ülkede şimdiye değin yaptığı en önemli yıllık yatırımı gerçekleştirerek sürdüreceğini söyledi. Yatırımlar Eylül 2019-Ağustos 2020 muhasebe yılı içinde yapılacak.

Ikea, Çin'deki mağaza sayısına bu yıl içinde altı tane daha ekleyecek. Çin pazarı, Ikea grubu için dünyanın beşinci pazarı konumunda, şirket bu ülkedeki 27 mağazasında dünyadaki toplam satışlarının yüzde 6'sını gerçekleştiriyor.

Ikea sözcüsü, "Ev ekipmanı/eşyası piyasası şu anda sabit bir büyüme içinde. Buna karşın kentleşme, dijitalleşme ve genel olarak harcanabilir gelirin artışı da yaşama ve tüketme biçimlerini değiştiriyor" yorumunu yaptı.

Fransız Haber Ajansı, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:17 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Dijital çağın otobanları'nı Türk kadınları üretiyor
DSİ'den Rize'ye son 17 yılda 946 milyon liralık yatırım HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen genç bulundu, eylem sona erdi Erdek-Avşa seferini yapan feribot iskeleye çarptı: 4'ü çocuk 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ikea Çin'e 1,3 milyar Euro yatırım yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]