IKEA'dan Polonya'daki tüm mağazalarını kapatma kararı - Son Dakika

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, korona virüsü salgını nedeniyle Polonya'daki tüm mağazalarının ikinci bir karara kadar kapatılmasına karar verdiklerini açıkladı.

Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla sert tedbirlerin alındığı Polonya'da İsveçli uluslararası ev eşyası ve mobilya üreticisi IKEA da mağazalarını kapatma kararı aldı. Halkın bakliyat ve temizlik maddesi stoku yaparak evlerine kapanması sonucu adeta hayatın durduğu ülkede on bir mağazası bulunan IKEA da ikinci bir karara kadar tüm mağazalarını kapatmaya karar verdiklerini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, mevcut duruma ilişkin tüm gelişmeleri takip ettikleri, sonrasında atılması kararlaştırılacak her türlü adım hususunda mümkün olan en kısa sürede müşterileri bilgilendirecekleri ifade edildi. Firma, parasını ödedikleri malların teslimatını bekleyen müşterilerle de önümüzdeki günlerde irtibata geçeceklerini bildirdi. Polonya'da şu ana kadar 111 korona virüsü vakası tespit edilirken, 3 kişi de hayatını kaybetti.

(Ebru Orhan/İHA)