IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Ekonomi IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika Ekonomi

IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek

6 saat önce

İsveçli mobilya devi IKEA, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

İsveçli mobilya devi IKEA, ABD'nin California eyaletinde üzerine çekmeceli dolap düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Bunun ABD tarihinde, kusur sonucu çocuk ölümlerinde ödenen en büyük tazminat miktarı olduğu belirtiliyor.

Jozef Dudek adlı çocuk, Mayıs 2017'de evinde oynarken devrilen Malm marka dolabın altında kalarak can vermişti. 32 kilo ağırlığındaki dolap bu olaydan bir yıl önce, üç çocuğun ölmesinden ardından geri çağrılmıştı.

"UZLAŞMAYA VARMAKTAN MEMNUNUZ"

IKEA sözcüsü aileyle varılan anlaşmayla ilgili olarak "Hiçbir anlaşma, bizi bu noktaya getiren trajik olayları değiştiremez. Ancak aile ve tüm taraflar adına böyle bir uzlaşmaya varmaktan memnunuz" dedi.

DOLABIN TASARIMI HATALIYDI

Çocuğun ailesi Joleen ve Craig Dudek ise yazılı açıklamalarında oğullarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek "İki yaşındaki bir çocuğun 76 santimetre yükseklikteki bir dolabı devirebileceğini ve bunun altında kalarak can verebileceğini düşünemedik. Sonradan dolabın tasarımının hatalı olduğunu öğrendik. Yaşadıklarımızı anlatıyoruz çünkü başka ailelerin de başına aynı şeyin gelmesini istemiyoruz" dedi.

BİR MİLYON DOLARI BAĞIŞLAYACAKLAR

Çift alacakları tazminatın bir milyon dolarını çocukları tehlikeli ürünlere karşı koruma çalışmaları yapan kurumlara bağışlayacaklarını açıkladı.

FİRMA, DOLABI PİYASADAN ÇEKMİŞTİ

IKEA, 2016'da güvenlik kaygılarıyla Kuzey Amerika'da milyonlarca Malm marka dolabı geri çağırmıştı.

Şirket, 2014 ve 2015'te ikisi de iki yaşında olan iki çocuğun benzer şekilde ölmesinden sonra müşterilerine dolapları duvarlara sabitlemesi çağrısında bulunmuştu.

Ancak 23 aylık üçüncü bir çocuğunun ölümünün ardından şirket, tarihindeki en büyük geri çağırma kararını almıştı.

IKEA aynı yıl, üç çocuğun ailesine toplam 50 milyon dolar tazminat ödemişti.

IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek
Amerika Birleşik Devletleri, California, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:55 
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