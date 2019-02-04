Son Dakika Haberleri: Ikea Mobilya Kiralamaya da Başlıyor

Ikea Mobilya Kiralamaya da Başlıyor

18 dakika önce

– İsveçli mobilya perakendecisi Ikea'nın, mobilya kiralayarak, müşterilerin "eşyalara sahip olma alışkanlıklarını" değiştireceği duyuruldu.

Ikea Mobilya Kiralamaya da Başlıyor, System.String[]
– İsveçli mobilya perakendecisi Ikea'nın, mobilya kiralayarak, müşterilerin "eşyalara sahip olma alışkanlıklarını" değiştireceği duyuruldu.

Financial Times'ın haberine göre, İsviçre'de Şubat ayında başlayacak olan yeni uygulama ile, mobilyalar kullanıcılara kiralacak. Ikea'nın ana kuruluşu Inter Ikea CEO'su Torbjorn Loof, "Partnerlerimizle birlikte çalışarak mobilya kiralayıp kiralayamayacağımızı öğreneceğiz. Yapılan planlamaya göre, kiralama dönemi bittiğinde, kullanılan ürün iade edilip yenisi kiralanabilecek" dedi ve Ikea'nın iade edilne ürünleri yenileyerek ömrünü uzatacağını ve tekrar kiralayacağını ekledi.

Yapılan planlamanın, Ikea'nın iş modelini değiştirme planının "ölçeklenebilir abonelik servisleri" adımın kapısını açacağı tahmin ediliyor.

Ikea, Kasım ayında, gelecek birkaç sene boyunca toplamda 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını ve yeni iş modeli çerçevesinde 11 bin 500 kişilik istihdam yaratmayı planladığını duyurmuştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:34 Kaynak: DHA

CEO, Times, İsviçre, Ekonomi
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