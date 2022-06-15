IKEA, Rusya'da 4 fabrikasını satarak küçülmeyi planlıyor - Son Dakika
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IKEA, Rusya'da 4 fabrikasını satarak küçülmeyi planlıyor

15.06.2022 16:23
IKEA, Rusya'da 4 fabrikasını satarak küçülmeyi planlıyor

İsveç menşeli yaşam alanı mağazalar zinciri IKEA, Rusya'daki 4 fabrikasını kapatmak da dahil, ülkedeki operasyonlarını büyük ölçüde küçülteceğini bildirdi.

İsveç menşeli yaşam alanı mağazalar zinciri IKEA, Rusya'daki 4 fabrikasını kapatmak da dahil, ülkedeki operasyonlarını büyük ölçüde küçülteceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, mart ayının başlarında, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından IKEA'nın, Rusya ve Belarus'taki faaliyetlerini durdurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ne yazık ki koşullar düzelmedi ve yıkıcı savaş devam ediyor. Dünya genelindeki şirketler ve tedarik zincirleri ağır bir şekilde etkilendi ve operasyonların yakın zamanda yeniden başlatılmasının mümkün olduğunu görmüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'da IKEA'nın perakendeciliğe son vererek, ülkedeki 4 fabrikanın satılması için de sürecin başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca IKEA'nın Rusya ve Beyaz Rusya'dan ihracat ve ithalat yasağı politikasının da süreceğine dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

Belarus, İsveç, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IKEA, Rusya'da 4 fabrikasını satarak küçülmeyi planlıyor - Son Dakika

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