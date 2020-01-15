IKEA, "Troligtvis" termos bardakları geri çekiyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa IKEA, 'Troligtvis' termos bardakları geri çekiyor - Son Dakika

IKEA, "Troligtvis" termos bardakları geri çekiyor

6 saat önce

İsveç merkezli IKEA, Hindistan'da üretilen "Troligtvis" adlı termos bardakları Dibutil ftalat maddesinin seviyesinin yüksek olması nedeniyle geri çekiyor.

IKEA,

İsveç merkezli IKEA, Hindistan'da üretilen "Troligtvis" adlı termos bardakları Dibutil ftalat maddesinin seviyesinin yüksek olması nedeniyle geri çekiyor.


IKEA'dan yapılan açıklamada, Hindistan'da üretilen "Made in India" yazılı "Troligtvis" adlı termos bardakları müşterilerden mağazalara iade etmeleri istendi. Açıklamada, plastik ürünlerde kullanılan Dibutil ftalat maddesinin seviyesinin termos bardaklarda yüksek seviyede olduğu ve zararlı olabileceği belirtildi. IKEA, sağlık riski nedeniyle Troligtvis bardakları piyasadan çekeceğini açıkladı.


Kupalar geçtiğimiz yıl Ekim ayında satılmaya başlamıştı. - STOCKHOLM

Hindistan, India, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:39 Kaynak: İHA
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