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İKEV Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

11.04.2022 12:55
İKEV Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı

İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (İKEV) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirdiİstanbul'da vakıf binasının konferans salonundaki toplantıda divan başkanlığına Prof. Dr. Turgut Uzel, üyeliklerine de Salih Gürsoy ve Rıza Duru'nun seçildi.

İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (İKEV) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirdi

İstanbul'da vakıf binasının konferans salonundaki toplantıda divan başkanlığına Prof. Dr. Turgut Uzel, üyeliklerine de Salih Gürsoy ve Rıza Duru'nun seçildi. Kongrede açılış, yoklama, saygı duruşu ve gündem kabulü akabinde İKEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru'ya söz verildi.

Duru, olağanüstü genel kuruldan bu yana vakıf ile ilgili gelişmeler hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Denetim raporunun okunmasından sonra dilek ve temenni bölümünde söz alan kurucu üye ve divan başkanı Uzel, vakfın sadece burs odaklı bir çalışma yürüttüğünü ve kültürel anlamda uzun zamandır hiçbir faaliyetin gerçekleştirilmediğini belirterek, yeni yönetimin sadece burs değil kültürel çalışmalarla da gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

Kartap Başkanı ve İKEV kurucu üyelerinden Rıza Duru'da, Kartap tarafından düzenlenen Türk Dili etkinliklerine destek veren İKEV'e teşekkür ederek, gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik programı ile alakalı sunum yaptı.

Daha sonra iftar için üyelere Karaman'a özgü tahinli pideler hediye edildi.

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Rıza Duru, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İKEV Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika


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