Son Dakika Haberleri: İki Acılı Baba Bir Araya Geldi

İki Acılı Baba Bir Araya Geldi

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde ailesinden 8 kişiyi teröristlerin saldırısında kaybeden Ahmet Gök, 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca şehit olan Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan babası Hasan Hüseyin Demir ile bir araya geldi.

İki Acılı Baba Bir Araya Geldi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesinde ailesinden 8 kişiyi teröristlerin saldırısında kaybeden Ahmet Gök, 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca şehit olan Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan babası Hasan Hüseyin Demir ile bir araya geldi.

Ahmet Gök, Batman'ın Gercüş ilçesinde teröristlerin köyü basması sonucu ailesinden 8 kişiyi kaybetmişti. Gök, 15 Temmuz Destanı kahramanı Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan babası Hasan Hüseyin Demir'i ziyaret ederek dayanışma örneği sergiledi. Batman ile Sason şehit yakınları ve gaziler dernekleri programı kapsamında Batman valiliği desteği ile bir araya gelen acılı baba kısa bir süre sohbet ederek birbirlerine baş sağlığı diledi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:27 Kaynak: İHA

Gercüş, Niğde, Ömer Halis Demir, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı

Markette Eşekli Protestoya 4 Bin 545 Lira Para Cezası Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'la Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:27:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Acılı Baba Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]