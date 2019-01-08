İki Acılı Baba Bir Araya Geldi

Batman'ın Gercüş ilçesinde ailesinden 8 kişiyi teröristlerin saldırısında kaybeden Ahmet Gök, 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca şehit olan Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan babası Hasan Hüseyin Demir ile bir araya geldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde ailesinden 8 kişiyi teröristlerin saldırısında kaybeden Ahmet Gök, 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca şehit olan Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan babası Hasan Hüseyin Demir ile bir araya geldi.



Ahmet Gök, Batman'ın Gercüş ilçesinde teröristlerin köyü basması sonucu ailesinden 8 kişiyi kaybetmişti. Gök, 15 Temmuz Destanı kahramanı Ömer Halis Demir'in Niğde'de bulunan babası Hasan Hüseyin Demir'i ziyaret ederek dayanışma örneği sergiledi. Batman ile Sason şehit yakınları ve gaziler dernekleri programı kapsamında Batman valiliği desteği ile bir araya gelen acılı baba kısa bir süre sohbet ederek birbirlerine baş sağlığı diledi. - BATMAN

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