İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

15.03.2022 12:32
İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu 2 adet 50 kuruşu şeker zannedip yutan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu 2 adet 50 kuruşu şeker zannedip yutan bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Huzur Mahallesi Aktan Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Murat Y., yerde metal paraları gördü. Minik Murat, yerdeki paralardan 2 tane 50 kuruşu yuttu. Anne Deniz Y., son anda fark ederek oğlunun ağzına attığı paraları çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Murat Y., tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu
İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu
İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu
İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu

YORUMLAR
500
Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Bursa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada Bursa'da peçeli kadın hırsızlar kamerada

oyunlar, İnegöl, Bursa, Bebek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:40:39. #1.12#
SON DAKİKA: İki adet 50 kuruş yutan bebek hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement