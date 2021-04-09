İki adet ABD savaş gemisi 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacak - Son Dakika

ABD, iki savaş gemisinin Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik kanallardan bildirimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) iki savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği ve diplomatik kanallardan Türkiye'ye bildirim yapıldığı öğrenildi. Kaynaklar, Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacağına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldığını, gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağını bildirdi. - ANKARA