İki adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

İki adet ruhsatsız silah ele geçirildi

6 saat önce

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

İki adet ruhsatsız silah ele geçirildi, System.String[]

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ordu'nun Korgan ilçesinde bulunan Belalan köyünden yola çıkan 1 şüpheli şahsın elinde bulunan ruhsatsız silahları satmak için Tokat iline geldiğini öğrendi. Yol üzerinde kontrollere başlayan Jandarma ekipleri Tokat'ın Niksar ilçesinden geçen D-100 karayolunda şahsın aracını durdurdu. Yapılan aramada şahıs ile birlikte; 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamların kontrolünde devam ettiği belirtildi. - TOKAT

Jandarma, Tokat, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:00 Kaynak: İHA
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