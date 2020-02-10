İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı

6 saat önce

Sakarya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen ve iki adet Tevrat'ın ele geçirildiği olay ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki adet Tevrat'ın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Sakarya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen ve iki adet Tevrat'ın ele geçirildiği olay ile ilgili adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Jandarma İstihbarat birimleri Akyazı ilçesi Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan H.G. isimli şahsın aracılığı ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y. isimli toplam 6 şüpheli araçla birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 adet Tevrat kitabı ele geçirildi. Olayın ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve daha sonrasında adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Tevrat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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