İki adımla şehir değiştiriyorlar

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

İmamoğlu'ndan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a: Ben Türk'üm, benimle ilgili ne demek istiyorlar?