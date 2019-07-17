İki aile arasında arazi kavgası: 17 yaralı
1 saat önce
Kağızman'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.
Kağızman Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kağızman'a bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar bir birlerine silah, bıçak, sopa ve taşla saldırdı. Kavgada her iki aileden 17 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Kars
'taki Harakani Devlet Hastanesi
ile Kafkas Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan jandarma Kömürlü köyünde geniş güvenlik önlemleri aldı. - KARS
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