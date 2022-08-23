Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK, TABANCA VE BALTALI KAVGA; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK, TABANCA VE BALTALI KAVGA; 1 AĞIR YARALI

23.08.2022 00:50
Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK, TABANCA VE BALTALI KAVGA; 1 AĞIR YARALI

Son dakika haberler... SİVAS'ta iki aile arasında çıkan, tabanca, bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

SİVAS'ta iki aile arasında çıkan, tabanca, bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay saat 22.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.D. ve A.D. sokak üzerinde aralarında daha önceden husumet bulunan İ.Y. ile karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya her iki tarafın aile fertleri ile arkadaşları da karıştı. Balta, bıçak ve tabancanın kullanıldığı kavgada S.D. yanında bulunan bıçakla İ.Y.'yi kasığından yaraladı. Yaşanan kavga, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Polisin müdahalesi sonrası taraflar ayrılırken, yaralı İ.Y. olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya karışan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK, TABANCA VE BALTALI KAVGA; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İKİ AİLE ARASINDA BIÇAK, TABANCA VE BALTALI KAVGA; 1 AĞIR YARALI - Son Dakika
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