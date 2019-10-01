İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)
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HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDIİzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:48 Kaynak: DHA
HASTANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavganın ardından polis ekipleri hastanede güvenlik önlemi aldı. Mahalle bekçileri de hastane çevresinde devriye attı.
Yaralılardan Gökhan Bakır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Barış P.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi.
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