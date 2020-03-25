İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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İki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
7 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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