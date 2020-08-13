İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

İki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Sokaktaki güvenlik önlemleri Polisin olay yeri incelemesi Polislerin ailenin yakınlarıyla konuşması Atatürk Devlet Hastanesi'nden görüntü Aydın'da iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sokaktaki güvenlik önlemleri Polisin olay yeri incelemesi Polislerin ailenin yakınlarıyla konuşması Atatürk Devlet Hastanesi'nden görüntü Aydın'da iki aile arasındaki çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. AYDIN (AA) Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre Ovaeymir Mahallesi 2. Sokak'ta amca çocukları oldukları öğrenilen S.E.(50) ile İ.E.(50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E., S.E.'yi silahla yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından S.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri İ.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:24

Kaynak: AA

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