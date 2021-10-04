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İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti - Son Dakika

İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti

04.10.2021 14:49

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan kavgada Demet isimli kadın pompalı tüfekle vuruldu. Duran kalbi hastanede yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırılan 29 yaşındaki Demet Kaçan, yaşamını yitirdi.

Önceki gün saat 19.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta meydana gelen olayda sokakta çocukları kavga eden S.Z. ile Demet Kaçan arasında tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da katılımıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Z.'nin eşi Kadir Zeybek, evin balkonuna çıkarak pompalı tüfek ile ateş açtı. Demet Kaçan, Serdar Kaçan (35), Gamze Kaçan (32) ve Niyazi Gümüşsoy saçmalarla, Kadir Zeybek ve Şahin Kaçan (31) ise darp sonucu yaralandı.

Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı

DOKTORLARIN ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Demet Kaçan ile Şahin Kaçan bir özel hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Demet Kaçan, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. Ancak Kaçan, doktorların tüm çabasına karşın dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kaçan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, kurtarılamadı

ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Bu arada, olayın ardından gözaltına alınan Kadir Zeybek, İsmail Zeybek ve R.Z'nin polisteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan Kadir Zeybek ve İsmail Zeybek ise tutuklandı.

İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti

Pompalı Tüfek, Zeybek, İzmir, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Demet, hayatını kaybetti - Son Dakika


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