İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA ŞOK SÖZLER: BABALARI GELSİN, KURŞUN 7,5 LİRA - Son Dakika

ADANA'da iki aile arasında başlayan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, sokak savaş alanına döndü. Kavgaya karışan bir kadının, "Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş" sözleri dikkat çekti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta yaşayan iki aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yakınlarının da katılmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgaya karıştığı öne sürülen bir kadının, 'Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş' sözleri dikkat çekti. Sokak, savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirerek, dağıttı.