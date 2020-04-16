İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü - Son Dakika

İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü

41 dakika önce

İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü Kız meselesi yüzünden çıkan kavgaya çevik kuvvet müdahale etti Bir kişinin yaralandığı iki aile arasında kavgayı 10'a yakın polis ekibi ile çevik kuvvet ayırdı Denizli'de iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada...

İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü

Kız meselesi yüzünden çıkan kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

Bir kişinin yaralandığı iki aile arasında kavgayı 10'a yakın polis ekibi ile çevik kuvvet ayırdı

DENİZLİ - Denizli'de iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, mahalle savaş alanına döndü. Kavgayı 10'a yakın polis ekibiyle çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, aynı sokakta oturan iki aile arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Gençler arasında başlayan tartışmaya aile üyeleri ve yakınları da dahil olunca olay kısa sürede sokakta taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafları ayıramayınca bölgeye 10'a yakın takviye ekip sevk edildi. Bölgeye gelen onlarca polis ekibi kısa sürede durumu kontrol altına alarak tarafları ayırdı. Evlerine giden 2 aile üyesi de balkon ve pencerelerden bir birlerine sataşıp, küfürler etmeye devam edince bölgeye çevik kuvvet ekibi istendi. Mahalleye gelen çevik kuvvet sokağın giriş ve çıkışlarını kapatırken, 2 ailenin ve yakınlarının bir birlerine yaklaşmamaları içinde tarafların oturdukları apartmanların arasını kalkanlar ile kapattı. Sonrasında ise polis ekipleri aile üyelerinin evlerine giderek konuşup sakinleştirmek için uğraştı.

Kavga esnasında İ.G. isimli bir genç atılan taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çevik kuvvet ekipleri nezaretinde polisin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü

Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:06 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençlerin umursamazlık seviyesi: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Eski gazeteci cinayetten gözaltına alındı Tahliye edilen hükümlü: "Hala inanamıyoruz çok mutluyuz" 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti Denizli'de iki aile arasındaki kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü         
00:33
EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır         
00:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz         
00:00
Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti         
23:43
Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu         
23:34
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil         
23:15
"14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor         
23:14
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı         
23:09
Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti         
22:48
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil         
22:35
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:28
İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı         
22:20
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı         
21:33
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak         
21:28
Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı         
21:24
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak         
21:16
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı         
20:30
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 00:48:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavga sokakta meydan muharebesine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]