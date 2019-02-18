İki Aile Arasında Kavga: 10 Yaralı
35 dakika önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hayati Harrani Mahallesi'nde komşu olan iki ailenin fertleri arasında arabaya yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de karışmasıyla kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:53 Kaynak: AA
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