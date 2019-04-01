Son Dakika Haberleri: İki Aile Arasında Kavga: 3 Yaralı

İki Aile Arasında Kavga: 3 Yaralı

45 dakika önce

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde muhtar adaylarının yakını iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde muhtar adaylarının yakını iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde seçime giren muhtar adaylarının yakınlarından Bozan ve Atlı aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada Bülent A. (38), Mehmet A. (28) ve Muzafer A. (46) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:42 Kaynak: AA

Samsat, Adıyaman, Güncel
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