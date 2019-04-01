İki Aile Arasında Kavga: 3 Yaralı
45 dakika önce
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde muhtar adaylarının yakını iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Samsat
ilçesinde muhtar adaylarının yakını iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde seçime giren muhtar adaylarının yakınlarından Bozan ve Atlı aileleri arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada Bülent A. (38), Mehmet A. (28) ve Muzafer A. (46) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:42 Kaynak: AA
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