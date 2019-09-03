Son Dakika Haberleri: İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

3 saat önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karayazı'nın Elmalıdere Duruca Mahallesi'nde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Servet Koç (48), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan M.A. ve M.A. ile kız kardeşleri A.K. Karayazı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.


Jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. - ERZURUM

Karayazı, Erzurum, Duruca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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