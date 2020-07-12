İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Kural Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Uysal (43) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki tarafa ait bazı evlerin yakıldığı mahallede gerginlik devam ederken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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17:05
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