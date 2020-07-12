İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

İki tarafa ait bazı evlerin yakıldığı mahallede gerginlik devam ederken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Kural Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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