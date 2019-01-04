İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralıARDAHAN - Ardahan'da kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

İki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı



ARDAHAN - Ardahan'da kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Olay, Ardahan Merkez Karagöl mahallesinde meydana geldi. Bugün saat 10.00 sıralarında Karagöl mahallesi İskan Sokakta meydana gelen olayda. aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, il merkezindeki kıraathanede karşılaştı. Guruplar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirlerine silahlarla ateş açarken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ardahan Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis hastane ve olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili Ardahan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimiz merkez Karagöl Mahallesinde iki aile arasında yaşanan husumet sonucu çıkan silahlı kavga neticesinde 7 şahıs yaralanmış, yaralılar ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yaralılardan F.Ç. isimli şahıs hayatının kaybetmiştir. Olayın ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Basına ve Kamuoyuna duyurulur." denildi.

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Ardahan'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

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