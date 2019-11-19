İki aile arasında silahlı kavga
6 saat önce
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri Kavgada zarar gören araçlar Ambulansların olay yerinden ayrılması DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri
Kavgada zarar gören araçlar
Ambulansların olay yerinden ayrılması DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda kişi yaralandı.
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