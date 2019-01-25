İki aile arasında silahlı kavga
: 2 ölü, 3 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Atatürk
Mahallesi'nde iddiaya göre, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çerkezköy
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavga eden iki aileyi ayırmaya çalıştı. Polis
ekiplerinin zor anlar yaşadığı olayda, jandarma da desteğe geldi. Jandarma
ve polisin birlikte hareket etmesiyle olaylar yatıştırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki araştırması sürdürüyor.