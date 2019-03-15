İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)
57 dakika önce
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır
'ın Hani
ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.
Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Hani Devlet Hastanesi
ve Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:37 Kaynak: AA
Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı
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