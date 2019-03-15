Son Dakika Haberleri: İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)

İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (2)

57 dakika önce

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.

Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:37 Kaynak: AA

Diyarbakır, Hani, Güncel
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