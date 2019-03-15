İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı (3)
2 saat önce
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri Hani ilçe merkezindeki 15 Temmuz Parkı yakınında karşılaştı.
Aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Hani Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:19 Kaynak: AA
Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü, 4 Yaralı
Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı
AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı