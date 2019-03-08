İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
11 dakika önce
Isparta'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Isparta
'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacıda aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfekle karşı tarafa ateş açtı.
Yaralanan S.G. C.G. ve E.G. olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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