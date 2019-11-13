İki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
7 saat önce
Antalya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: AA
Antalya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde aynı sokakta oturan iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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